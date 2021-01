Duscha fraida per ils Svizzers

Ch'ils Svizzers perdian en il 24avel duel encunter ils Canadais ad in campiunadi mundial dad U20 er la 24avla giada è stà da spetgar. Ma igl è stà dischillusiunant da vesair ch'els eran absolutamain senza schanza. Bain han els pudì tegnair en mira il donn durant l'emprim terz, malgrà il 0:1 suenter 90 secunda. Els n'han numnadamain betg laschà tiers in ulteriur gol e quai malgrà trais chastis ed in dischavantatg da dus umens durant 72 secundas.

Suenter èn dentant ids en tocs tut ils mirs. Il goli Noah Patenaude che posseda dasper il pass svizzer er il pass canadais, ha stuì ceder 9 ulteriuras giadas. El n'è dentant betg stà la culpa ch'ils Svizzers han pers – 42 sajets ha el numnadamain tegnì.

In 0:10 na pudain nus betg ans prestar ad in campiunadi mundial. Quai è ina blamascha.

Il trenader Marco Bayer ha ditg ch'ils Svizzers na sajan betg disads il livel dals Canadais. La differenza saja stada memia gronda. Dal tempo sajan els stads surdumandads ed er il management dal puck na saja betg stà bun. Il resultat mussia quai. Ils Canadais èn vegnids al gieu cun 19 drafts da l'emprma runda.

Bler temp da sa revegnir da questa terrada n'han ils giuvens Svizzers betg. Gia la notg sin gievgia han els da dar il proxim gieu. Questa giada encunter la Germania. Sch'ils Svizzers vulan uss anc vegnir vinavant, dovran els ina victoria.