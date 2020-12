Ina victoria saja ina necessitad, aveva ditg il trenader dal team, Marco Bayer avant la partida. Il medem mument ha el dentant quintà cun in resultat stretg. Ed igl è er stà in gieu gulivà. Or da la victoria hai dentant dà nagut. L'unic gol da la partida ha sajettà il Slovac Roman Raith en la 55avla minuta. Suenter han ils Svizzers anc duas giadas pudì dar en avantatg cun in um dapli, ma i n'è betg gartegià da gulivar il gieu, malgrà bunas schanzas.

En la defensiva han ils Svizzers persvas, ma davant hai mancà per vegnir tras la paraid slovaca. Vid schanzas n'hai betg mancà ma vi da la consequenza davant la porta dals adversaris. Plinavant hajan er ils blers chastis a l'entschatta dal gieu gì in effect negativ sin il ritmus dal gieu, quai na possia betg capitar, ha declerà Marco Bayer. Ils chastis hajan custà blera forza.

Posiziun difficila per il gieu da dumengia

Questa terrada è difficila per l'equipa Svizra. Il proxim adversari damaun la saira, è la Finlanda. L'equipa che ha gudagnà trais dals set ultims titels da campiun mundial – l'ultim il 2019. Per anc vegnir en il quartfinal sto l'equipa svizra mussar in cler augment tar la prestaziun.

