Trais emnas suenter la cursa da la cuppa mundiala a Lai spetga sin Vital Albin ed Ursin Spescha il punct culminant da la stagiun. Il duo sursilvan vul far furora en la cursa dals U23 al campiunadi mundial a Mont Sainte-Anne en il Canada.

Vital Albin ha la finamira da cuntanscher in plaz en ils top, malgrà ch’el n’ha betg gì ina buna cursa dacurt a Lai. Il mountainbiker da Tersnaus ha dentant mussà en il passà ch’el sa esser pront al di x sco paucs auters. Al davos campiunadi mundial il 2018 a Lai era Vital Albin vegnì 6avel en la cursa dals U23 ed era uschia stà il meglier svizzer.

I sto constar tut

In success d’insumma astgar ir a la partenza al campiunadi mundial en il Canada èsi per Ursin Spescha. Il mountainbiker da Sevgein ha patì il davos temp da mal il dies ed ha uschia er stuì dar forfait per ina e l’autra cursa. Ussa spera Ursin Spescha che tut gartegia sco giavischà, ch’il dies na fetschia betg pli gronds problems e ch’el vegnia da mussar ses potenzial sco en l’emprima cursa da la cuppa mundiala en questa stagiun ad Albstadt en Germania nua ch’el era vegnì 12avel.

Suenter il campiunadi mundial fa il duo sursilvan il viadi vers Snowshoe en ils Stadis Unids. Là stat sin il program la davosa cursa da la cuppa mundiala en questa stagiun.

RR actualitad 17:00