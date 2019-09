Set giadas è Nino Schurter daventà fin oz campiun mundial da mountainbike. A Mont Sainte-Anne en il Canada vul il mountainbiker da Tersnaus defender quest titel e triumfar per l’otgavla giada en sia carriera.

Avant 10 onns è Nino Schurter daventà per l’emprima giada campiun mundial, quai a Canberra en l’Australia. Silsuenter ha el anc triumfà il 2012 a Saalfelden en l’Austria, il 2013 a Pietermaritzburg en l’Africa dal Sid, il 2015 a Vallnord en l’Andorra, il 2016 a Nové Mesto en Tschechia, il 2017 a Cairns en l’Australia e l’onn passà als campiunadis mundials da chasa a Lai.

Danovamain il grond favurit

La cursa da cross-country a Mont Sainte-Anne haja en questa stagiun absoluta prioritad, uschia Nino Schurter. Perquai haja el anc trenà il davos temp en l’autezza, en l’Engiadin’Ota.

Nino Schurter va sco il grond favurit a la partenza. Per l’ina manca ses pli grond rival, l’Ollandais Mathieu van der Poel che sa concentrescha sin ils campiunadis mundials cun il velo da via, e per l’autra è il percurs a Mont Sainte-Anne fitg pretensius, fitg tecnic, insatge che plascha a Schurter.

Adatg da Mathias Flückiger

Il grond concurrent da Nino Schurter sin via a ses 8avel titel da campiun mundial è gist ses cumpatriot Mathias Flückiger che sa chatta en ina grondiusa furma. Tranter auter ha Flückiger gia battì Schurter en duas cursas da la cuppa mundiala en questa stagiun e per l’autra ha Mathias Flückiger gudagnà avant in onn l’emprova generala a Mont Sainte-Anne en il Canada.

