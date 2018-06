Vul la naziunala svizra procurar per in resultat positiv en l’emprim gieu da gruppa a Rostov al Don encunter la Brasilia, sto ella oravant tut vegnir da franar Neymar, il grond star da la Seleção.

Neymar è daventà in dals megliers giugaders dal mund e tutga oz en la categoria d’in Cristiano Ronaldo e d'in Lionel Messi. Il giugader da 26 onns ha tut quai ch’i dovra per daventar il star da quels campiunadis mundials en Russia. È Neymar ina gia vid la balla, èsi grev da franar il Brasilian. Neymar è in da quels che pudess far la differenza en il cader da la Brasilia.

Per gudagnar il 6avel titel da campiun mundial saja la Brasilia dependenta da Neymar, di il schurnalist Julio Gomes ch’accumpogna dapi decennis la Seleção. Ils Svizzers san ch’els ston tegnair en egl Neymar sur 90 minutas e dapli, conferma Ricardo Rodriguez. Ma ils Brasilians sajan ferms en mintga posiziun, oravant tut en l’offensiva di Yann Sommer, il goli svizzer ch’è pia dumandà fitg en quest emprim gieu da gruppa.

