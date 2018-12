Dario Cologna manchenta cleramain in plaz tranter ils megliers diesch a Beitostölen en la Norvegia, il victur olimpic è vegnì 17avel. En la cursa da 30 km skating ha Cologna pers passa 2 minutas sin il victur, Sjur Røthe. Cologna ha pers en spezial en la segunda mesadad da la cursa. Suenter 15 km era el anc sin posiziun 8 e suenter 20 km sin posiziun 10. Ils ulteriurs Svizzers Roman Furger e Toni Livers han terminà la cursa sco 29avel e 35avel.

Gudagnà la cursa ha il Norvegiais Skjur Røthe avant ses collega da team Martin Johnsrud Sundby. Terz è vegnì il Russ Andrej Melnitschenko.

Ils resultats dals umens 30 km Beitostølen

Johaug dominescha vinavant tar las dunnas

En il passlung da las dunnas è la Norvegiaisa Theres Johaug questa stagiun ina classa per sa sezza. A Beitostølen en sia patria ha ella gudagnà la cursa da 15 kilometers skating cun passa ina minuta avantatg sin la Svedaisa Charlotte Kalla. Cun Ingvild Flugstad Østberg sco terza ha ina segunda Norvegiaisa cuntanschì in plaz sin il podest. Per Johaug è quai la 5avala victoria en la 5avla cursa da questa stagiun.

La suletta Svizra a la partenza Nathalie von Siebenthal è vegnida 25avla.

Ils resultats da las dunnas 15 km Beitostølen



RR novitads 15:00