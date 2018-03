La fin da la cursa spectaculara ha la fotografia stuì decider il victur da la cursa da 50km al Holmenkollen. Dario Cologna ed il norvegiais Martin Jonsrud Sundby han cumbattì per millimeters.

Cologna ha gudagnà – per il nair da l'ungla

Il podest:

1. Dario Cologna (CH)

2. Martin Johnsrud Sundby (N)

3. Maxim Wylegzhanin (R)

Per l‘emprima giada en sia carriera ha Dario Cologna gudagnà ils 50 kilometers al Holmenkollen ad Oslo en la Norvegia, la pli legendara cursa da passlung da la Cuppa mundiala. Il quatterdubel campiun olimpic ha battì en in sprint final fascinant il Norvegiais Martin Johnsrud Sundby. Cologna ha triumfà per paucs millimeters. Terz è vegnì il Russ Maxim Vylegzhanin.

Per Dario Cologna èsi l‘emprima victoria al Holmenkollen. Il 2012 ed il 2015 aveva il Jauer mintgamai stuì sa cuntentar cun il segund plaz.

Toni Livers ha manchentà in plaz sut ils top 30. Livers, il sulet Svizzer a la partenza sper Dario Cologna, è vegnì 33avel cun in retard da bunamain tschintg minutas.

RR novitads 17:00