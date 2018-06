Ils Russ fan tut il pussaivel per ch’ils campiunadis mundials da ballape daventian in grond success. Els sa gidan, nua ch’i pon. Manar ina discussiun cun els, u dumandar els per cussegl n’è dentant betg simpel.

La gronda part discurra be russ. Be paucs che chapeschan e discurran intgins pleds englais. Oravant tut persunas ch’èn a la front sco per exempel a la recepziun da hotels. Mender èsi en restaurants u en stizuns. Cura ch’jau hai dumandà la vendidra per englais, tge aua che saja natirala, e tgenina minerala hai jau survegnì ina resposta ch’ha gidà mai pauc. Russ na chapesch jau betg. Leger, tge che stat scrit sin la buttiglia gida er pauc. Perfin la scrittira è autra en Russia, almain la gronda part dals bustabs èn auters.

Per la finala chattar mia aua preferida hai jau cumenzà a scurlar las buttiglias per uschia chattar ora, tgenina ch’è cun gas, e tgenina senza. Mo er quai è grev, damai che las buttiglias en Russia èn emplenidas enfin il viertgel. La finala ma sun jau decidì da cumprar pliras differentas buttiglias per uschia almain avair ina buttiglia cun aua minerala ed esser da la vart segira.

