Corinne Suter ha gì in zic disfortuna cun ils tschientavels a Cortina.

Per l'emprima giada insumma gudogna Siebenhofer ina cursa en la cuppa mundiala. Il podest cumpletteschan la Slovena Ilka Stuhec (+0.40) e l'Austriaca Stefanie Venier (+0.46). Per in tschientavel sper il podest dat la Svizra Corinne Suter (+0.47) ch'aveva gia en il trenament mussà ina buna prestaziun.

La proxima schanza per ina revantscha datti gia la sonda. Lura datti a Cortina d'Ampezzo in'ulteriura cursa rapida.

RR novitads 14:00