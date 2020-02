Lara Gut-Behrami gudogna per l'emprima giada dapi 2 onns puspè ina cursa en la cuppa mundiala.

Victoria dubla per las skiunzas svizras

Lara Gut-Behrami gudogna surprendentamain la cursa rapida a Crans-Montana.

Segunda vegn sia collega d'equipa Corinne Suter, avant l'austriaca Stephanie Venier.

Victoria dubla per la Svizra a Crans-Montana. Lara Gut-Behrami gudogna la cursa rapida en il Vallais cun in avantatg da 0,8 secundas sin Corine Suter. Per Gut-Behrami èsi la 25avla victoria da sia carriera, l'otgavla en ina cursa rapida. L'ultima giada che la Tessinaisa aveva gudagnà ina cursa è stà il schaner 2018 a Cortina d'Ampezza. Ina buna prestaziun ha er mussà Joana Hählen sco 7avla.

Resultat

1. Lara Gut-Behrami 1:27.11

2. Corinne Suter + 0.80

3. Stephanie Venier (AUT) + 0.92

Las ulteriuras Svizras

7. Joana Hählen + 1.35

17. Wendy Holdener + 1.98

19. Priska Nufer + 2.13

27. Juliana Suter + 3.51

OUT Michelle Gisin

OUT Jasmin Flury

RTR novitads 12:00