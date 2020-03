La Swiss Football League ha decidì ch'il manaschi da gieu da la Super- e Challenge League fa pausa fin ils 23 da mars.

Sch'il scumond d'occurrenzas da la Confederaziun na vegn betg prolungà sur ils 15 da mars, cuntinuescha il campiunadi.

Per las rundas 24 - 27 ed ils quartfinals da la Cuppa Svizra ston ins chattar novs termins.

Actualmain na dastgan partidas da la liga betg avair lieu il medem temp sco partidas da la Cuppa europeica. La SFL ha inoltrà a la UEFA ina supplitga per midar questa regla.

Gieus senza publicum purtass gronds problems finanzials als clubs, di Claudio Schäfer, CEO da la Swiss Football League. Ord quest motiv veglian ins guntgir la crisa da corona cun interrumper il manaschi da gieu.

Sch'il scumond d'occurrenzas da la Confederaziun na vegn betg prolungà, cuntinueschan ils campiunadis da las duas pli autas ligas da ballape. Questas decisiuns ha prendì la Swiss Football League ad ina radunanza extraordinaria a Berna.

I vegnia a dar in program pulpì, ha ditg Schäfer. Els sajan dependent ch'ils clubs, autoritads e gestiunaris da stadion, vegnian lura encunter ad els. La pli auta finamira saja da pudair giugar a fin la stagiun.

Ballape en ligas pli bassas

Per occurrenzas cun pli pauc che 1'000 persunas vegnan actualmain ellavuradas cussegliaziuns unifitgadas che duain valair per l'entira Svizra. L' Associaziun svizra da ballape spera ch'i dettia ina schliaziun, nua ch'i na dovra betg pli per mintga gieu in permis da las autoritads. Uschia pudessen ils campiunadis da l'emprima liga e da la liga d'amaturs cuntinuar.

Fin che questas cussegliaziuns èn ellavuradas ed en vigur dovri per mintga gieu cun pli pauc che 1'000 aspectaturas ed aspectaturs, tut tenor chantun, in giudicament da ristg da l'autoritad cumpetenta. Ils trenaments restan en la responsabladad dals singuls clubs.

