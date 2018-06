Suenter 80 minutas ha Luka Modric sajettà il 2:0 ed en il temp supplementar ha Ivan Rakitic sajettà il terz gol per la Croazia che stat uschia gia en ils otgavels finals. Per il vicecampiun mundial Argentina vegni stretg. Ord atgna forza na vegnan els betg vinavant cun be 1 punct suenter dus gieus.

Er la Frantscha è gia en l'otgavel final

La Frantscha sa qualifitgescha gia avant l'ultim gieu da gruppa per otgavel final. En il segund gieu da gruppa ha l'Equipe Tricolore battì il Peru cun 1:0. Per ils Sidamericans munta la segunda terrada er gist ch'els na pon betg pli sa qualifitgar per la runda da KO.

Legenda: Il Franzos Kylian Mbappe (segund da dretg) sa legra suenter avair sajettà il gol. Keystone

Danemarc ed Australia dattan in pari

Il gieu dal campiunadi mundial da ballape tranter il Danemarc e l'Australia è i a fin cun in pari dad 1:1. L'Australia ha cunquai fatg l'emprim punct al campiunadi.

Ils Danais, che valevan sco ils favurits en questa partida, han fatg l'emprim gol en la 7avla minuta. Quel ha sajettà Christian Eriksen. L'Australia ha pudì egualisar la partida cun in penalti en la 38avla minuta.

Legenda: Mathew Leckie da l'Australia e Simon Kjaer dal Denmarc. Keystone

RR novitads 16:00 / 23:00