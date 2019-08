Ina suletta victoria manca anc al meglier mountainbiker dal mund per far il pass sin il medem stgalim sco Julien Absalon ch’è stà durant sia carriera 33 giadas sisum il podest. En l’emprima lingia vul Schurter dentant triumfar a Lai, avant ses fans da chasa, sco quai ch’è reussì ad el avant in onn en la cursa dal campiunadi mundial. Egualisar il record d’Absalon saja lura simplamain in supplement ha Nino Schurter ditg suenter la cursa da short track dal venderdi saira nua ch’el è vegnì terz davos Mathieu van der Poel e Henrique Avancini. Mo cler che quest record saja ina da sias finamiras per il proxim temp. La gronda finamira a lunga vista è lura da defender ses titel da campiun olimpic la stad 2020 a Tokio.

Il Federer dal mountainbike

Nino Schurter ha dominà la scena da mountainbike ils davos onns, sco quai che Roger Federer ha dominà il tennis durant ses megliers onns. E malgrà ch’il mountainbiker da 33 onns ha gia gudagnà tut e pli che tut e pudess uschia metter las chommas ad aut ha Schurter adina novas finamiras. Il perfecziunist na anc betg avunda, ed uschè ditg sco el ha plaschair vid il sport da mountainbiker e po cumbatter per victorias fa el quai vinavant, ha Schurter laschà sentì a lur da la cuppa mundiala a Lai. Dapi la stagiun passada senta el dentant er il squitsch dals giuvens, oravant tut dal grond talent ollandais Mathieu van der Poel ch’ha gia battì pliras giadas il campiun olimpic da Rio en questa stagiun. Oravant tut en las cursas da short track è van der Poel il mument in classa per sasez. Mo era en la cursa roiala da cross country a Lai la dumengia a las 13.50 uras vegn Mathieu van der Poel ad esser il pli grond concurrent da Nino Schurter.

Legenda: Nino Schurter encunter Mathieu van der Poel, dapi questa stagiun il grond duel en las cursas da cross country. Keystone

