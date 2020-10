Il siemi era da cumbatter per il titel da campiun mundial. Mo gia baud en la cursa ha Vital Albin stuì vesair che quai n'è quella giada betg pussibel. Il mountainbiker da Tersnaus ha la finala stuì sa cuntentar cun il 7avel plaz e manchenta uschia ina medaglia al campiunadi mundial a Leogang.

Vital Albin ha pers en la cursa da cross country dals umens sut 23 onns bunamain tschintg minutas sin il victur, l’Englais Thomas Pidcock ch’era gia daventà campiun mundial en la cursa dad e-mountainbike. Al davos campiunadi mundial avant in onn a Mont Sainte-Anne aveva Vital Albin anc gudagnà la medaglia da bronz. La schanza da far revantscha survegn il Sursilvan gia en in'emna, lura spetga en il Tessin il campiunadi d'Europa.

Bronz per Joel Roth

Cun Joel Roth ha tuttina anc in Svizzer cuntanschì in plaz da podest en la cursa dals U23. Roth è vegni terz cun in retard da bun trais minutas sin il campiun mundial Thomas Pidcock. La medaglia d'argient ha gudagnà l'American Christopher Blevins.

Damaun spetgan alura las cursas d’elita al campiunadi mundial. Nino Schurter parta sco defensur dal titel – i fiss il 9avel en sia carriera – il 6avel en seria.