Legenda: La decisiun da la WADA tutga er ils gieus olimpics. Il Comité olimpic internaziunal aveva gia annunzià ordavant ch'ins vegnia a sustegnair las sancziuns. imago images

Per la Russia hai num 4 onns ni gieus olimpics ni campiunadis mundials.

L'agentura anti-doping WADA ha decis d'excluder la Russia tar sia sesida a Losanna, sco in pledader ha infurmà las medias. Uschia dastgan sportists russ mo sa participar a grondas occurrenzas internaziunalas sco atlets neutrals senza la bandiera russa. Quai dentant be sch'els pon cumprovar, ch'els sa participeschan ad in program da test independent.

La WADA renfatscha a la Russia d'avair manipulà datas or da ses labor anti-doping avant surdar ellas a l'agentura. La decisiun da la WADA correspunda a la sentenzia dad in gremi d'experts ch'aveva sa fatschentà durant plirs onns cun il tema. La Russia po trair enavant la decisiun al Tribunal internaziunal dal sport.

RTR novitads 12:00