La Federaziun internaziunala da skis (FIS) ponderescha da stritgar ord il chalender da disciplinas la cumbinaziun e percunter organisar dapli slaloms parallels. Gist ils skiunzs svizzers deploreschan questa idea. Ils Svizzers han numnadamain adina puspè persvadì en la cumbinaziun. Sandro Viletta è per exempel daventà il 2014 a Sotchi campiun olimpic en la cumbinaziun, Luca Aerni è vegnì avant dus onns campiun mundial a San Murezzan ed er Carlo Janka è gia stà tschintg giadas sin il podest da la cumbinaziun da Wengen, duas giadas schizunt il pli sisum.

Duas sulettas cumbinaziuns il 2018/2019

En questa stagiun stattan be duas cumbinaziuns sin il program da la cuppa mundiala. L’emprima a Wengen e la segunda la fin da favrer a Bansko en la Bulgaria. Plinavant vegn anc cumbattì per medaglias en questa disciplina als campiunadis mundials ad Åre en Svezia, quai pli probabel per la davosa giada.

Il mument n’è anc betg cler, co ch'i va vinavant. La FIS vegn pli probabel a decider en chaussa la fin da la stagiun 2018/2019. Skiunzas e skiunzs n’han nagin pled en chapitel, sco Carlo Janka ha ditg envers RTR.

