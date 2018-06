Suenter ina curta notg è la naziunala svizra da ballape puspè sgulada enavos en ses champ da basa a Toljatti, quai cun in punct en il valisch suenter il pari dad 1:1 en l’emprim gieu da gruppa cunter la Brasilia.

Cun in bun sentiment enavos a Toljatti

Steven Zuber ch'ha fatg il gol per la Svizra dat pled e fatg a nos reporter da sport Andreas Wieland.

In che ha franc durmì bain la notg suenter il success cunter la «Seleção» è Steven Zuber che ha sajettà il gol per ils Svizzers curt suenter pausa. Per Zuber ch’è engaschà en la Bundesliga tar Hoffenheim è quai numnadamain stà pir ses quart gol en il tricot da la naziunala, dentant il pli impurtant ed emoziunal.

Focus sin il proxim gieu

A Toljatti sa prepara l’equipa da Vladimir Petkovic uss sin il proxim gieu da gruppa, il venderdi saira a Kaliningrad cunter la Serbia ch’è actualmain a la testa da la tabella cun trais puncts suenter la victoria dad 1:0 encunter la Costa Rica.

