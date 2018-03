Culla da cristal per il slalom e culla gronda per il classament total.

Culla da cristal per il slalom.

Hirscher n’ha betg pli mauns avunda per tut las cullas da cristal da la stagiun.

La culla gronda per il classament total.

Las cullas pitschnas per slalom e slalom gigant e la culla gronda per il classament total.

En la cursa da Kranjska Gora mussa l'austriac Marcel Hirscher ina giada dapli sia classa en il slalom gigant.

Cun distanza il pli svelt questa sonda – En l'emprim percurs realisescha el in avantatg da 73 tschientavels sin il Norvegiais Henrik Kristoffersen. A la fin è Hirscher schizunt 1,66 secundas pli svelt che Kristoffersen.

Il pli svelt da questa stagiun – Cun sia 56avla victoria en ina cursa da la coppa mundiala è Marcel Hirscher er il meglier curridur en il slalom gigant da questa stagiun. El gudogna uschè cun 125 puncts avantatgs gia avant l'ultima cursa la culla dal classament general en la disciplina.

Per la tschintgavla giada il pli svelt en summa – L'atlet austriac va questa stagiun suenter il 2012 per la tschintgavla giada per la culla da la disciplina e per la terza giada en seria.

Sper Hirscher datti anc auters curridurs

A Kranjska Gora vegn suenter Hirscher e Kristoffersen il Franzos Alexis Piturault terz. Meglier Svizzer è Loïc Meilard sin plazza 12.

Elia Zurbriggen è vegnì 17avel e manchenta uschia la qualificaziun per il final da la stagiun ad Are. Per la Svizra van lura Justin Murisier, Loïc Meilard e Gino Caviezel a la partenza.

