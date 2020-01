L’istorgia da Daniele Sette da San Murezzan cun Adelboden vegn adina pli speziala. Sin la pista dal «Chuenisbärgli» ha il skiunz da 27 onns festivà sia premiera l’onn 2014. Sis onns pli tard e suenter che Daniele Sette è quasi adina sa preparà persul sin la proxima stagiun – gudogna el ad Adelboden ses emprims puncts da la cuppa mundiala.

Fatg tut sez

Fin questa stad era quai la realitad da Daniele Sette. El n'era betg en in cader da Swiss Ski ed ha fatg per gronda part tut persul. El era trenader, um da service e skiunz quasi en ina persuna. La stad ha Swiss Ski lura nominà el per il cader B. Per l’emprima giada en sia carriera ha il skiunz engiadinais pudì profitar da l’infrastructura professiunala da Swiss Ski.

Emprims fritgs

La nominaziun per la cursa da la cuppa mundiala ad Adelboden e la buna 19-avla plazza èn ils fritgs da questa nova collavuraziun. A la fin gudogna Daniele Sette ils emprims puncts da la cuppa mundiala, e mussa uschia a tuts che sia nominaziun en il cader B era la dretga decisiun. Cun il resultat ad Adelboden sa recumonda Daniele Sette er per futuras cursas da la cuppa mundiala.

RTR Sportissimo 17:00