Vlhova gudogna – trumpada per Holdener

Il podest

1. Petra Vlhova (Slovachia)

2. Anna Swenn-Larsson (Svezia)

3. Franziska Gritsch (Austria)

En absenza da la dominatura Mikaela Shiffrin gudogna Petra Vlhova il slalom parallel a San Murezzan. Per la Slovaca èsi sia 10avla victoria en la Cuppa mundiala, l'emprima en questa stagiun. Il duel da final decida Vlhova cun in avantatg da be dus tschientavels sin la Svedaisa Anna Swenn-Larsson. Sin plazza trais vegn Franziska Gritsch da l'Austria.

Terrada per la cunfavurita Wendy Holdener

Holdener ch'appartegna en slaloms parallels tar las meglras dal mund è vegnida franada gia en ils 16avels finals. Spers il duel encunter la Taliana Marta Bassino. Meglra Svizra daventa Aline Danioth. Ella è vegnida eliminada en l'otgavel final da la Taliana Federica Brignone.

Las ulteriuras Svizras, Charlotte Chable ed Elena Stoffel èn sco Wendy Holdener stadas pendidas en l'emprima runda da K.o. da quest nov format da cumbat ch'ha gì premiera a San Murezzan.

