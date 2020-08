Sion ha gudagnà il quartfinal ordaifer cunter Rapperswil da la Promotion League cun 2:1. Lez ha dentant merità respect per sia prestaziun. Curt avant la fin dal gieu ha Rapperswil schizunt manchentà ina gronda schanza al pari da 2:2. Gia en la terza minuta ha Robert Uldrikis sajettà l'emprim gol per Sion ed en la 22avla minuta ha Grgic sajettà il 2:0 cun penalti.

Gaudino sajetta YB en il mezfinal

Lucerna ha pers a chasa cunter il campiun svizzer YB medemamain cun 1:2, dentant pir suenter prolungaziun. Grazia ad in gol da bellezza en la 116avla minuta stat uschia il campiun svizzer en il mezfinal. Il gieu tranter Lucerna ed ils Young Boys è stà in cumbat equivalent. En la 33avla minuta ha Margiotta sajettà il 1:0 per Lucerna. Be ina minuta pli tard ha Nsame egualisà. Lura è il gieu stà in vi e nà. Cunter la fin dal gieu è YB vegnì pli ferm. En la prolungaziun ha Lucerna empruvà da controllar pli fitg il gieu ed ha era gì schanzas da decider il gieu. En la 116avla minuta ha Gaudino da YB dentant survegnì il bal ord casualitad e sajettà direct en il cantun dal gol.

Gia dumengia vai vinavant

Dumengia proxima dattan uschia YB cunter Sion l'emprim mezfinal. Il segund mezfinal, quel tranter Basilea e Winterthur, datti lura ils 25 d'avust. Il final da la Cuppa svizra è lura ils 30 d'avust a Berna en il stadio da Wankdorf.