Il duel da tradiziun tranter GC e Servette han ils Grasshoppers gudagnà cun 1:0, malgrà ch'els han stuì dar durant in'ura cun be 10 giugaders.

Er Winterthur ha bittà in club da la Super League ord la Cuppa. Winterthur gudogna cunter Son Gagl cun 2:0. Er Son Gagl ha stuì dar durant 60 minutas cun in um pli pauc, suenter ch'il goli ha fatg en la 30avla minuta in foul.

RR novitads 22:00