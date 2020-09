Tschintg destinaziuns en Svizra pon manar tras cursas da la cuppa mundiala da skis 20/21. Il cumenzament fa San Murezzan sco gia ils ultims onns, dentant cun in nov datum. Ils 5 e 6 da december datti duas cursas da Super-G. San Murezzan saja ina da las paucas destinaziuns che haja gia uschè baud bunas cundiziuns da naiv, communitgescha la FIS. D'engraziar saja er a la flexibladad ed al know how dals organisaturs a San Murezzan ch'ins haja pudì spustar il termin.

Il return da Tavau en la cuppa mundiala cun in event parallel vegn perencunter spustà per in onn sin il prim da schaner 2022. La raschun saja ch' ch'ils tross dad umens e dunnas fetchia viadis separats murt corona. Per manar atras ils events saja Swiss Ski vid elavurar e finalisar concepts da schurmetg. Sche er public possia prender part a las cursas vegn sclarì las proximas emnas.

Schaner en mauns svizzers

Las ulteriuras destinaziuns svizras che dastgan manar tras cursas èn Adelboden (8. - 10. da schaner 2021, dus slaloms gigants ed in slalom dals umens), Wengen (15. - 17. da schaner, duas cursas rapidas ed in slalom dals umens), Crans-Montana (23. e 24. da schaner, duas cursas rapidas da las dunnas). Il final da la cuppa mundiala è sco planisà ils 17. fin ils 21. da mars 2021 a Lai.

Per tadlar curt e concis: