Mountainbike a Lai – quai sveglia regurdientschas ed emoziuns. Avant in onn han ils Svizzers procurà per ina da las grondas festas insumma en il sport da mountainbike. L’equipa svizra aveva persvadì al campiunadi mundial da chasa cun 5 medaglias (4 x aur e 1 x argient).

Persvadì han avant in onn er ils visitaders ch’han procurà per in’atmosfera ch’ha fatg pel-giaglina. «L’atmosfera è stada incredibla, quai na pon ins betg descriver cun pleds», ha ditg Nino Schurter suenter avair gudagnà avant ses fans da chasa il 7avel titel da campiun mundial.

Il proxim record en mira

Per Nino Schurter na vai betg sulet per gudagnar la cursa da chasa, mabain er per in record. Gudogna el la cursa da cross country, lura fiss quai sia 33avla victoria da la cuppa mundiala. Uschia egualisass Schurter il record da la legenda franzosa Julien Absalon.

Las cartas da Nino Schurter èn bunas. Per ina va el a la partenza sco leader da la cuppa mundiala, per l’autra ha el mussà l’onn passà ch’el vegn er bain a frida cun il squitsch da chasa. En questa stagiun è Nino Schurter gia stà duas giadas sisum il podest. El ha gudagnà las cursas da la cuppa mundiala a Vallnord en l’Andorra ed a Les Gets en Frantscha. Plinavant è il mountainbiker oriund da Tersnaus anc stà duas ulteriuras giadas sin il podest.

Dus zunt ferms concurrents

In dals dus pli gronds rivals da questa stagiun è l’Ollandais Mathieu van der Poel ch’ha er gia gudagnà duas cursas, a Nove Mesto en Tschechia ed avant in’emna a Val di Sole en l’Italia. Van der Poel ha oravant tut dominà las cursas da short track.

Il segund pli grond rival da questa stagiun è il cumpatriot Mathias Flückiger, ch’ha gudagnà l’emprima cursa da la cuppa mundiala en questa stagiun ad Albstadt en Germania, e ch’ha tranter auter er battì en la Val di Sole Nino Schurter.

Jolanda Neff – en perpeten segunda

Betg sulet Nino Schurter, era Jolanda Neff va a Lai a la partenza sco leader dal classament general da la cuppa mundiala. Quai malgrà ch’ella n'ha anc gudagnà naginas cursas en questa stagiun. En quatter da tschintg cursas è Neff vegnida segunda.

Er a Lai n'è Jolanda Neff anc mai stada sisum il podest. Al campiunadi mundial avant in onn è ella schizunt vegnida be quarta, quai dentant era perquai ch’ella pativa da problems da sanadad. Sco i va da gudagnar a Lai, sa persuenter Sina Frei. Ell'è vegnida avant in onn campiunessa mundiala tar las U23 e parta quest onn per l’emprima giada cun l’elita, malgrà che Frei ha be 22 onns.

Ord vista grischuna va er il trio sursilvan cun Andrin Beeli, Vital Albin ed Ursin Spescha a la partenza. Albin e Spescha partan a la cursa dals U23, Beeli ensemen cun Nino Schurter en la cursa d’elita.

Svizzers betg tranter ils favurits

En las cursas da downhill da la sonda valan il Franzos Loïc Bruni e l’Australiana Tracey Hannah sco ils clers favurits. Schanzas sin in plaz da podest ord vista svizra dastgan oravant tut avair Camille Balanche ed Emilie Siegenthaler.

RR actualitad 11:00