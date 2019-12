cuntegn

Cuppa mundiala a Tavau - Podest per Dario Cologna

Suenter ina pausa da duas emnas pervi da problems cun il muscul dal ventrigl è Dario Cologna parti sonda a Tavau per il prolog dal sprint. Per Cologna è quai stà in test per ses ventrigl, e quel ha tegnì per il prolog senza problems.