Il podest

1. Alexis Pinturault (Frantscha) 1:47,91

2. André Myhrer (Svezia) + 1,44

3. Stefano Gross (Italia) + 1,47

Alexis Pinturault procura el slalom da Val d'Isère per in triumf franzos. El gudogna cun grond avantatg sin il Svedais André Myhrer ed il Talian Stefano Gross. Per Alexis Pinturault èsi sia terza victoria en in slalom e sia 25avla victoria en la Cuppa mundiala. En il slalom ha il Franzos uss stuì spetgar tschintg onns per puspè star il pli sisum sin il podest.

Ils skiunzs svizzers èn vegnids frenads

Meglier Svizzer en il slalom da Val d'Isère è Loïc Meillard sco 7avel. Daniel Yule vegn 10avel. Luca Aerni 27avel. Ramon Zenhäusern ch'era suenter l'emprim percurs sco terz sin curs da podest ha cumenzà bain il segund percurs, ha lura fatg in sbagl ed è crudà ora.

Sa catapultà lunsch enavant en il classament è Henrik Kristoffersen. Il victur dal slalom a Levi fa il sigl da plazza 27 sin plazza 4 e sa tschenta be in tschientavel sper il podest. Il Norvegiais ha realisà il cler meglier temp en il segund percurs a Val d'Isère. Kristoffersen augmenta ses avantatg en il classament da disciplina da slalom da la Cuppa mundiala.

RTR novitads 14:00