Las dunnas èn puspè a San Murezzan. Sin la pista da la Corviglia han lieu in super-G ed in slalom parallel.

Las dunnas svizras turnan adina puspè gugent a San Murezzan. Sin la pista da la Corviglia ha per exempel cumenzà avant bundant 10 onns la gronda carriera da Lara Gut-Behrami. Cun gnanca 18 onns ha ella gudagnà en l'Engiadin'Ota sia emprima cursa. Ubain la Grischuna Jasmine Flury gudagnà tar las cursas da chasa il super-G da la stagiun vargada. Era tar il campiunadi mundial 2017 han las Svizras procurà per furora. Wendy Holdener e Michelle Gisin han gudagnà aur ed argient tar la cumbinaziun alpina.

Skiunzas svizras cunfavuritas

Cler che Jasmine Flury da Tavau vul defender sia victoria realisada la stagiun passada. La skiunza grischuna n'è dentant betg partida uschè ferm en la nova stagiun sco sia collega d’equipa Michelle Gisin. Tar las emprimas cursas da la cuppa mundiala da quest enviern en il Canada ha la skiunza dad Engelberg persvadì. Gisin ha realisà tar las cursas rapidas a Lake Louise en il Canada ina terza ed ina segunda plazza.

Lara Gut-Behrami e San Murezzan

La staila da Lara Gut-Behrami ha cumenzà ad ir si en il 2008 a San Murezzan. Cun gnanca 17 onns è Lara Gut-Behrami vegnida terza al super-G. Gnanca in onn suenter ha ella gudagnà sia emprima cursa da la cuppa mundiala era a San Murezzan. La pista da la Corviglia ha dentant era procurà per grondas dischillusiuns. Durant il campiunadi mundial en l'Engiadin'Ota è ella l’emprim vegnida terza al super-G. Lura dentant è ella sa ferida durant il trenament ed ha stuì far ina lunga pausa. La stagiun vargada è ella puspè stada a la partenza dal super-G a San Murezzan. Era là è Lara Gut-Behrmai sgulada. Quai però senza s'esser ferida.

