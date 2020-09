Sin l'areal da l'arrivada na dettia nagina tribuna e nagina tenda da VIP, ha ditg il president dal comité d'organisaziun Martin Berthod envers la Posta Ladina. Perlung la pista possain las cursas però vegnir persequitadas.

La Federaziun internaziunala da skis haja entant confermà ch'i dettia las cursas a San Murezzan. Anc betg cler èsi però sche quellas han lieu sco planisà la fin d'emna dals 12 e 13 da december. Gugent avess la FIS spustà la data da San Murezzan enavant per in’emna. Per San Murezzan signifitgass quai ina sfida en pli, uschia ils president dal comité d’organisaziun, Martin Berthod.

Tut tenor situaziun da naiv è ils 5 e 6 da december ina fin d’emna gia bain occupada, nua ch’i fuss anc pli difficil da chattar alloschis per tut ils atlets e lur gidanters.

Ina da las grondas sfidas saja insumma da tegnair en las prescripziuns tenor concept da protecziun. Cunzunt da guardar che giasts ed atlets na sa maschaidian betg memia fitg en ils hotels. Ed er sin la muntogna dovri tenor Berthod anc pliras soluziuns. Quai per evitar il contact direct tanter atlets, voluntaris ed il militar.

Agid finanzial da la Confederaziun

Sustegn finanzial per ils organisaturs en Engiadina duai dar or dal fondo naziunal per stabilisaziun. Quel è vegnì stgaffì per occurrenzas grondas che han da far quint cun damain entradas causa las prescripziuns da segirezza. La dumanda haja Swiss Ski gia inoltrà per las cursas a San Murezzan.

Tge cursas ch'i vegn la finala a dar n'è però er anc betg definitiv. Actualmain è planisà in super-g ed ina cursa parallela.

Cortina d'Ampezzo cun dumer d'aspectuaturs limità

Ils organisaturs da las cursas en il Tirol dal sid planiseschan da realisar quellas dals 8 fin ils 21 da favrer 2021 cun in dumber d'aspectaturs limità. Els fan quint cun da quai da 50'000 fin 60'000 asperctaturs ed aspectaturas. Quai è bun la mesadad da quai ch'els han uschiglio.

Las emprimas cursas da la cuppa mundiala a Sölden, ils 17 e 18 d'october, èn pervi dal coronavirus anc insumma senza public.