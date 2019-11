Tant Piranha Cuira tar las dunnas sco era Malans tar ils umens cuntanschan ils mezfinals da la cuppa svizra da l'unihockey. En ils gieus dal quartfinal da la dumengia saira ha Malans battì ordaifer Wiler-Ersigen cun 6:5. Er sa qualifitgads per ils mezfinals èn Langnau, Zug e Rychenberg Winterthur.

Las dunnas da Piranha Cuira han gudagnà la dumengia saira a chasa cunter Winterthur cun 9:3. Er sa qualifitgadas per ils mezfinals èn las squadras da Laupen, Emmental Zollbrück sco er Kloten-Dietlikon.

Ils mezfinals da la cuppa svizra han lieu l'entschatta schaner. Damaun mardi vegn ora, tgi che dat lura cunter tgi.

Ord l'archiv:

Il club d'Alligator Malans ha radund 500 commembers. Per organisar gieus da chasa dovri magari in grond engaschi da tuts. In che s'engascha ferm per il club è Mathis Störi.

RR novitads 06:00