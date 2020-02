Schleppa per il HCD en il final cunter Ajoie

Era sch’il HCD è ì sco grond favurit en la partida da final n’èsi betg gartegià da purtar a chasa per l’emprima giada il titel da la cuppa svizra.

Victoria meritada per Ajoie

Il powerplay dals Giurassians è stà fatal per il HCD. Ils Grischuns han stuì incassar tut ils emprims tschintg gols dad Ajoie en il powerplay. Tavau è bain stà bun da scursanir il resultat da 0:4 sin 3:4 ma suenter ha Ajoie puspè surpiglià la controlla dal gieu.

Davant ina culissa da passa 7’000 fans giurassians èsi gartegià a Ajoie da gudagnar a Losanna la cuppa svizra sco terz club d’ina liga pli bassa - suenter Genevra Servette il 1959 e Rapperswil-Jona Lakers il 2018.

«Déjà-vu» per il HCD

Suenter la terrada al final da la cuppa svizra d’avant dus onns è il gieu cunter Ajoie stà in «déjà-vu» per ils da Tavau. Era questa giada n’èsi betg gartegià als Grischuns da tegnair pitg ad in adversari euforias da la Swiss League. E quai surtut pertge che la disciplina mancava. En las emprimas 29 minutas ha il HCD incassa tschintg chastis.

