Gnanc ils trais gols da Mark Arcobello han tanschì al SC Berna per vegnir a Tavau ord la crisa. Il SC Berna perda a Tavau cun 4:3 suenter prolungaziun. Magnus Nygren, che ha questa stagiun giugà per l'emprima giada per il HCD, ha en la fasa finala vieut il gieu. Tavau era cun 1:2 en dischavantatg.

Lakers, Ajoie e Bienna en ils mezfinals

Er en ils mezfinals èn ils Lakers, che gudognan cunter Zug cun 4:0 ed il club da la Swiss League Ajoie che batta ils ZSC Lions cun 6:3. Bienna era gia sa qualifitgà il glindesdi.

En ils mezfinals vegni lura tar ils duels tranter Ajoie-Bienna e Lakers-Tavau.

