Per la segunda giada aifer ils ultims dus onns dat il club da hockey da Tavau la partida da final per la trofea da la cuppa svizra da hockey. Avant dus onns encunter ils Rapperswil Jona Lakers aveva il HCD anc pers il final. Oz dentant encunter Ajoie da la Swiss League avess quai da vegnir tut auter. Il HCD è il grond favurit en questa partida da final. Sin via en il final ha il HCD eliminà tranter auter Lugano ed era il SC Berna. Ajoie percunter ha gudagnà encunter Losanna ed ils ZSC Lions.

Schanza sin la premiera

Anc mai en l’istorgia dal club da hockey da Tavau ha l’equipa gudagnà il titel da la cuppa svizra da hockey. Ina victoria encunter Ajoie fiss uschia ina premiera. L’equipa grischuna è il champiun da record svizzer cun 31 titels, era ha il HCD gudagnà 15 giadas la Cuppa Spengler, dentant anc mai la cuppa svizra. Il turnier da la cuppa svizra cun 32 equipas che cumbattan per vegnir en il final datti en questa furma dapi la stagiun 2014/2015.

RTR Sportissimo 17:06