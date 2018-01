Curdin Perl: 98 ni 99% na tanschan simplamain betg

Il passlunghist Curdin Perl na curra naginas cursas da la cuppa mundiala pli.

Il passlunghist svizzer Curdin Perl n'era surprendentamain betg sa participà a la cursa da persecuziun da glindesdi al Tour de ski a Lai. Oz ha el scrit sin Facebook: «Corporalmain e mentalmain na ma sent jau betg pli fit avunda per currer sin il nivel da la cuppa mundiala.» 98 ni 99% na sajan simplamain betg avunda e ses corp e sia testa na veglian a tut pretsch betg dar 100%. Perquai terminescha Perl sia carriera per immediat.

Maraton da skis Engiadinais enstagl d'Olympia

El haja trenà fermamain ed haja pensà ch'el possia sa cumbatter tras la stagiun da la cuppa mundiala cun gieus olimpics sco gronda finamira. Tar l'emprim'etappa dal Tour de Ski a Lai n'haja el dentant stuì dar si la finamira – quai fetschia mal.

En sia davos stagiun vul el uss sa focusar sin cursas popularas. Ses highlight da la stagiun vegnia damai betg ad esser ils gieus olimpics mabain il Maraton da skis Engiadinais.

Il post original da Curdin Perl sin Facebook

