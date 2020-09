Stefan Küng gudogna la medaglia da bronz en la cursa cunter l'ura al campiunadi mundial da ciclissem. Ad Imola en l'Italia è il ciclist svizzer stà 30 secundas pli plaun ch'il campiun mundial, il Talian Filippo Ganna. Segund è il Beltg Wout van Aerts che ha distanzià Küng per be 3 secundas da la medaglia d'argient.

Per Küng è quai la segunda medaglia ad in campiunadi mundial, suenter sia medaglia da bronz en la cursa da via a Yorkshire.

Per la Svizra è quai la segunda medaglia al campiunadi mundial, suenter la medaglia d'argient da Marlen Reusser er en la cursa encunter l'ura.