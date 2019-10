Cursa da velo sin via

Stefan Küng gudogna bronz a la cursa da velo sin via als campiunadis mundials a Yorkshire en l’Engalterra. Per la Svizra èsi l’emprima medaglia tar ina cursa da velo sin via dapi 20 onns. Il 1999 aveva Markus Zberg gudagnà argient. Gudagnà la cursa ha il Danais Mads Pedersen avant il Talian Matteo Trentin.

