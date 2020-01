L'Americana Mikaela Shiffrin è a la testa da la cursa rapida a Bansko en Bulgaria. Ella ha 18 tschientavels avantatg sin Federica Brignone da l'Italia.

Meglra Svizra è Joana Hählen cun il terz rang. La Bernaisa perda mo 23 tschientavels sin Shiffrin. Per Joana Hählen èsi l'emprim plaz da podest da questa stagiun.

Las ulteriuras Svizras na persvadan betg propi. Corinne Suter fa il 13avel rang, cun in retard da 2,15 secundas. Rahel Kopp vegn cun in retard da 3,13 secundas sin plaz 27, Nathalie Gröbli cun in retard da 4,94 secundas sin plaz 32.

Las ulteriuras Svizras Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Jasmine Flury, Prisca Nufer e Jasmina Suter èn crudadas or. Ellas n'èn dentant betg stadas las unicas: en tut n'èn 16 skiunzas betg vegnidas a l'arrivada.

