Las topposiziuns

1. Matthias Mayer (AUT) 1:57,32

2. Vincent Kriechmayr (AUT) +0,04

3. Urs Kryenbühl (SUI) +0,06

4. Dominik Paris (ITA) +0,13

5. Mauro Caviezel (SUI) +0,16

Urs Kryenbühl ha manchentà si'emprima victoria en la cuppa mundiala mo per 6 tschientavels. En la cursa rapida da Bormio è el daventà terz. Gudagnà ha l'Austriac Matthias Mayer avant ses cumpatriot Vincent Kriechmayr. Per Mayer è quai la 10avla victoria en la cuppa mundiala e la 5avla en la cursa rapida.

Ils ulteriurs Svizzers

10. Beat Feuz +0,59

12. Marco Odermatt +0,80

29. Stefan Rogentin +2,19

Crudads ora èn: Niels Hintermann, Carlo Janka, Ralph Weber

Uschia vai vinavant

La cursa rapida a Bormio è stada l'ultima cursa da la cuppa mundiala da quest onn. Per ils umens vai vinavant ils 6 da schaner cun in slalom a Zagreb. Las dunnas cuntinueschan gia ils 3 da schaner e quai medemamain cun in slalom a Zagreb.