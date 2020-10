Vital Albin da Tersnaus parta sco in dals favurits en la cursa dals umens U23 al campiunadi mundial da mountainbike a Leogang en l’Austria. E che la furma constat e ch’el è pront per la pli impurtanta cursa da la stagiun ha el mussà avant bun in’emna a Nove Mesto en Tschechia. Là è el mintgamai vegnì terz en las duas sulettas cursas da la cuppa mundiala en questa stagiun.

Tut è pront per il proxim success

Il percurs a Leogang è pretensius. I saja ina cursa fisica e per raividers damai ch’i va lunsch e taiss ensi, uschia Vital Albin. Sco in dals levs en questa categoria vegn il percurs uschia encunter al giuven sursilvan. Plinavant è il mountainbiker da 22 onns in atlet che sa adina puspè mussar la meglra prestaziun al di x, insatge che mo ils megliers dals megliers san. Quai dettia adina puspè in bun sentiment, di Vital Albin avant sia cursa che cumenza il venderdi suentermezdi a las 15:00.