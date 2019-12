La Svizras n'han betg cumenzà bain la partida. Suenter set minutas eran ellas gia cun 0:3 en dischavantatg, suenter 26 minutas schizunt 0:5. Curt suenter l'entschatta da l'ultim terz muntava il resultat a 1:6.

Fin dramatica

Schizunt duas minutas avant la fin stevi 2:6. Lura han las Svizras dumagnà d'egualisar la partida. Entaifer 79 secundas han ellas fatg quatter gols. Dus da quels ha Julia Suter fatg e mintgamai in Seraina Ulber e Michelle Wiki. Il gol decisiv è crudà en la 65avla minuta e quel ha puspè Wiki fatg, ina da las giugadras cun la pli blera experientscha dal team svizzer.

Igl è ina partida che va en l'istorgia. Seraina Ulber, la pitga rumantscha en quella naziunala, ella ha scursanì en quellas duas minutas magicas sin 5:6. Ella descriva quellas duas davosas minutas magicas encunter las Tschecas.

Final cunter Svezia

Las Svedaisas aspireschan da vegnir per la settavla giada en seria campiunessas mundialas. En il mezfinal cunter la Finlanda han ellas però gì da sbatter. Be per pauc hai tanschì da gudagnar cun 5:4. La davosa giada che la Svizra ha gudagnà cunter la Svezia è stà avant 15 onns. Cura ch'igl è ì per in titel da campiunadi han las Svizras enfin uss pers tuttas nov partidas cunter la Svezia. La davosa giada avant dus onns, lura gist cun 3:12.

Svizras suveran en mezfinal

Per il mezfinal dal campiunadi mundial a Neuchâtel èn las unihockeyanas svizras sa qualifitgadas suveran. Ellas han gudagnà il quartfinal cunter las Lettonas cun 10:4. Las Svizras han manà il gieu a partir da l'entschatta e n'han laschà a las Lettonas nagina schanza.

