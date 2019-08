Suenter 17 onns en l’Europa turna Dani Alves en la Brasilia. Il defensur da 36 onns ha suttascrit in contract da trais onns tar il club São Paulo.

Sco ultim ha Alves giugà per Paris Saint-Germain. Ordavant er per Sevilla, Barcelona e Juventus Turin. Tut en tut ha Dani Alves gudagnà 40 titels en sia carriera. Quai è in record.

