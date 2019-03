Dario Caviezel ha cuntanschì en il slalom gigant parallel da Scuol il terz plaz. Il giuven da 23 onns da Cuira ha cun ses terz plaz impedì ina victoria traidubla dals Russ. Gudagnà tar ils umens ha il Russ Andrej Sobolew avant ses cumpatriot Dimitri Loginow. La pitschna culla da cristal per la cuppa mundiala en il slalom gigant parallel va al Sloven Tim Mastnak.

Pauc cletg per las dunnas

Las snowboardistas svizras n'han betg pudì entrar en il cumbat per in plaz da podest: Patrizia Kummer è gia crudada ora en la qualificaziun. Per Ladina Jenny – ch'è daventada terza al campiunadi mundial da Park City – è la cursa ida a fin en l'otgavel final, quei en il duel cunter la campiunessa olimpica, Ester Ledecka. Ed er Julie Zogg è vegnida be fin en ils otgavels finals.

RR novitads 15:00