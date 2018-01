Per Dario Cologna èsi gia ses terzs gieus olimpics. 2010 a Vancouver era el daventà campiun olimpic sur 15 kilometers, 2014 a Sotschi hai dà gest duas giadas aur, numnadamain en il skiatlon e danovamain sur 15 kilometers.

Cologna il grond trumf, dentant betg il sulet

Trais medaglias dad aur olimpicas ha Dario Cologna gia gudagnà, e suenter sia victoria en il «Tour de ski» è el danovamain in dals gronds favurits. Las duas Svizras – Laurien van der Graaff e Nathalie von Siebenthal – na tutgan betg tar las grondas favuritas, dentant pudess ins quintar ellas tar las cunfavuritas.

Van der Graaff ha gudagnà la fin da december il sprint dal «Tour de ski» a Lai ed ha uschia festivà sia emprima victoria en la cuppa mundiala. Nathalie von Siebenthal è gia stada quarta l’enviern passà en il skiatlon dals campiunadis mundials a Lahti, ed ha mussà ch’i na manca betg bler per far il pass sin il podest. Il veteran svizzer da passlung a Pyeongchang è Toni Livers che parta gia per la quarta giada a gieus olimpics.

Pyeongchang senza Gianluca Cologna, Perl e Boner

Trais grischuns ch'èn anc stads avant 4 onns a Sotschi da la partida mancan questa giada. Suenter diversas blessuras n'ha Gianluca Cologna anc betg cuntanschì il livel ch’el aveva avant. Curdin Perl che leva atgnamain terminar sia carriera a Pyeongchang, ha terminà quella anticipadamain gia durant il «Tour de ski» pervia da problems da motivaziun.

Betg selecziunà ha Swiss Olympic Seraina Boner che n’ha betg cuntanschì ils criteris da selecziun, mabain aveva anc adina pitschnas speranzas da vegnir nominada per la staffetta. Ils gieus olimpics a Pyeongchang èn dals 9 fin ils 25 da favrer 2018.

Las qualifitgadas

Laurien Van der Graff, GR

Lydia Hiernickel, GL

Nadine Fähndrich, LU

Nathalie Von Siebenthal, BE

Ils qualifitgads

Jonas Baumann, GR

Dario Cologna, GR

Roman Furger, GR

Toni Livers, GR

Jason Rüesch, GR

Jovian Hediger, VD

Candide Pralong, VS

Erwan Käser, VD

Ueli Schnider, LU

