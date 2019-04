El ha cuntanschì tut quai ch'ins po cuntanscher en il sport da passlung – Dario Cologna. La stagiun passada n'è dentant betg ida tenor giavisch. Uschia n'ha el per exempel betg terminà il Tour de ski – ina da sias cursas preferidas. Il motiv: problems cun sia tuss.

Avant in pèr emnas è ida a fin la stagiun 2018/19 da passlung. Avant che partir en vacanzas en l’exteriur, ha Dario Cologna guardà cun RTR sin las cursas, las pli impurtantas da la stagiun passada. Uschia per exempel sin il Tour de ski, ils campiunadis mundials a Seefeld en l’Austria e sin il Maraton Engiadinais.

Grondas finamiras

Adina puspè va la tuna, che Dario Cologna chalia proximamain sco passlunghist d’elita. Sco el ha ditg envers RTR, n'è quai per il mument dentant betg il cas. El vul participar al proxim campiunadi mundial l’onn 2021 a Oberstdorf en Germania e forsa perfin als gieus olimpics 2022 a Peking en la China. En emprima lingia vul Dario Cologna però prender tut in suenter l’auter – pass per pass.

