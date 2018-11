Quatter giadas campiun olimpic, campiun mundial, gudagnà quatter giadas il classament general da la cuppa mundiala e triumfà quatter giadas al Tour de Ski. Vitiers vegnan numerusas victorias en la cuppa mundiala. Dario Cologna ha gudagnà tut quai ch’i dat da gudagnar en il passlung.

Ils davos 10 onns è Dario Cologna stà in dals gronds stars en la scena da passlung. Avunda n’ha Cologna dentant anc betg. Il Jauer vul er cumbatter en la nova stagiun per victorias e medaglias. Cologna metta dentant prioritads. Il classament general n’haja betg prioritad ed uschia na stoppia el er betg ir a la partenza a tut las cursas. Ma là nua ch’el sa participescha vul el mussar ch’el saja anc adina in dals ferms, uschia Dario Cologna.

Sper il Tour de Ski cun il sprint al di da Bumaun en la Val Müstair èn oravant tut ils campiunadis mundials da ski nordic dals 19 da favrer fin ils 3 da mars 2019 a Seefeld en l’Austria il punct culminant da la stagiun 2018/2019.

