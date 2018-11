Grazia a la tecnologia snowfarming – cun la quala ch'ins ha danovamain pudì conservar in mantun naiv da la stagiun passada – è dacurt vegnida averta ina pitschna loipa al pe dal Flüela. Uschia pon ils curriders enturn Dario Cologna trenar a chasa sin la naiv, avant che far il viadi vers la Scandinavia. Las emprimas cursas da la cuppa mundiala èn la fin da november a Kuusamo en Finlandia.

Seefeld 2019

Mez december spetga gia l‘emprim punct culminant sin ils Svizzers, quai cun las cursas da chasa da la cuppa mundiala. Sin il program da Tavau Nordic stat in sprint ed ina cursa en il stil liber. Sco usità vegn inqual passlunghist a sa participar la fin da l‘onn e l‘entschatta da l'onn nov al Tour de Ski. Dario Cologna parta sco defensur dal titel. Avant in onn ha il quatterdubel campiun olimpic er triumfà per la quarta giada al Tour de Ski, quai è in record.

Il punct culminant da la proxima stagiun èn dentant franc ils campiunadis mundials da ski nordic la fin favrer a Seefeld en l‘Austria. Tant Dario Cologna en la cursa da 15 km sco er Laurien van der Graaff en il sprint han gudagnà l‘onn passà l‘emprova generala en il Tirol e partan er il favrer sco candidats da medaglia a quests campiunadis mundials.

