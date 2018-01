In turnier dad in «insider» cunter in «outsider» ans spetga tar il mezfinal dal Australian Open.

Suenter 2:28 uras ed la sisavla balla da matsch èsi stà decidì: Chung Hyeon è sco emprim sidcorean sa qualifitgà per il Grand-Slam-mezfinal. Il giuven da 21 onns ha cumbattì l’american Tennys Sandgren en trais sets cun 6 :4, 7:6 e 6:3.

Per Sandgren è uschia il meglier turnier da sia carriera ì a fin. Avant otg dis aveva el celebrà l'emprima victoria en in turnier maior.

Sidcorea frunta la Svizra

En sia intervista ha il sidcorean laschà avert cunter tge adversari ch'el preferiss per il mezfinal – Federer oder Berdych. Ussa èsi cler tgi che vegn a star visavi sin la plazza da tennis: Il Sidcorean frunta il Svizzer Roger Federer.

Suenter ina schletta partenza ha Federer la finala gudagnà cleramain en trais sets cunter il Tschec Tomas Berdych. Cun in 7:6, in 6:3 ed in 6:4. Il è il 43avel Grand-Slam-mezfinal per il Svizzer.

