Far revantscha per la terrada en il superfinal da l’onn passà e realisar il double, quai la gronda finamira da Piranha Cuira, il club d’unihockey da las dunnas da Cuira.

En il superfinal a Kloten vegnì danovamain tar il duel tranter Piranha Cuira e l’UHC Dietlikon, quellas duas equipas che domineschan dapi onns ed onns il campiunadi svizzer. Suenter che l’equipa grischuna aveva gudagnà tschintg titels en seria èsi stà l’onn passà l’equipa turitgaisa ch’ha pudì triumfar en il superfinal, quai gist cun 7:2. Piranha Cuira survegn ussa la schanza da far revantscha e puspè gudagnar enavos la trofea da campiun svizzer.

In classicher tranter dus rivals

Il duel tranter Piranha e Dietlikon è dapli che mo in gieu, igl è in classicher, in duel tranter dus gronds rivals che cumbattan onn per onn per la curuna en il sport d’unihockey. Cun ina victoria pudess Piranha Cuira be mo gudagnar il 7avel titel dapi il 2010, i fiss era l’encurunaziun d’ina stagiun quasi perfetga. L’equipa grischuna ha gudagnà la qualificaziun ed la fin favrer er la cuppa svizra d’unihockey.

En quest superfinal na datti dentant nagin favurit. Tar il duel tranter Piranha e Dietlikon decidan detagls sco la furma dal di e tge equipa che vegn dad ir enturn meglier cul squitsch da giugar in tal superfinal en in stadion da hockey avant ina culissa cun radund 8’000 fans.

Piranha – Dietlikon e Wiler-Ersigen – Floorball Köniz

Il superfinal da las dunnas tranter Piranha Cuira ed il UHC Dietlikon cumenza la dumengia (12-4) a las 12:00 uras en la Swiss Arena a Kloten. En il final dals umens a las 15:30 uras vegni tar il duel tranter il defensur dal titel, il SV Wiler-Ersigen e Floorball Köniz.