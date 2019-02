Ordavant eri anc reussì als Turitgais da prender suenter in retard dad 1 a 4.

Malgrà ils 2 puncts resta il HCD sin il pen-ultim plaz dalla tabella.

Ina saira emoziunala, cunquai ch’il HCD ha beneventà per l’emprima giada ils ZSC Lions cun Arno del Curto, l’anteriur trenader dal HCD. Ils fans han malegià e zambregià in purtret grond da del Curto, ch’els han tratg siadora sur la curva dils fans siadora.

Quai ha tschiffà mai, quai ha scurlattà mai. Jau sun è mo in carstgaun.

Cun la terrada en la prolungaziun n’è Arno del Curto insumma betg cuntent. Per gudagnar ils proxims gieus stoppian els ussa lavurar, lavurar ed anc ina giada lavurar.

Ina rolla tar la victoria dal HCD ha il giuven giugader Fadri Riatsch gì, el ha giugà per la terza giada per il HCD, en l’emprima lingia, ed el è vegnì da marcar ses emprim assist.

I era segir spezial, la halla era plaina, ina buna atmosfera, gie segir in cool gieu.

Giugar cun l’emprima lingia saja in mument ch’ins spetgia ditg, astgar giugar saja in grond plaschair. Forsa è quai stà in emprim pass per s’etablir en l’emprima equipa dal HCD.

Il venderdi aveva il HCD gudagnà surprendentamain la partida da revantscha encunter il leader SC Berna.

Tabella Liga naziunala



Gieus

Gols Puncts 1.

Berna 47

134:87 98

2.

Zug 47 151:106 93

3. Losanna

47 131:116 77

4.

Bienna 47 143:128 76

5.

SCL Tigers 47 123:115 75

6.

Ambri-Piotta

47 128:132

73

7.

Lugano

47 150:133 72

8.

ZSC Lions

47 117:122 71

9.

Friburg 47 117:116 71 10.

Genevra 47 127:145 66

11.

Tavau 47 112:160 45

12.

Lakers 47 82:155 29



