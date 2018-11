Or da RTR Social dals 27.11.2018.

Or da Telesguard dals 27.11.2018.

Or da Telesguard dals 27.11.2018.

Or da Telesguard dals 27.11.2018.

Arno del Curto (62) n'è betg pli trenader dal Club da hockey da Tavau. Sco quai che Del Curto ha ditg en in’intervista cun il «TagesAnzeiger», saja quai stà sia libra decisiun.

Davart ils motivs n’ha el fatg naginas indicaziuns. Dentant ha el manegià ch’i fiss forsa stà meglier da gia chalar la stad passada.

6 x campiun svizzer – 5 x victur Cuppa Spengler

Arno Del Curto ha influenzà il club da tradiziun dapi il 1996 – betg be a moda sportiva, mabain er sco persunalitad. Cun el ha il HCD pudì far sis titels da campiun svizzer (2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2015) e tschintg titels da la Cuppa Spengler (2000, 2001, 2004, 2006, 2011). Ultra da quai è il HCD vegnì la stagiun 2015/16 en ils mezfinals da la Champions Hockey League.

23avla e – dapi uss – ultima stagiun era miserabla

En la 23avla stagiun en roda haja il turbo dal trenader dentant cumenzà a stagnar, scriva il club en ina communicaziun. L'emprima giada dapi ch'el è promovì en la liga naziunala il 1993, pudess il HCD manchentar ils playoffs. Il club sa chattia en la pli gronda crisa sportiva dapi ils onns 80. Il club speria da pudair chattar ina via or da la crisa cun in nov trenader.

