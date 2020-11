Il medi da Sumvitg Gieri Cathomas, ha inscuntrà a Diego Maradona a Dubai – ed ha mangià tschaina ensemen cun el. Quel siemi è ì en vigur avant intgins onns, cura ch'il medi è stà a Dubai tar ina pazienta.

Diego Armando Maradona è mort – in messadi che va enturn il mund

La legenda da ballape Diego Armando Maradona è mort gnanca quatter emnas suenter ses anniversari da 60 onns. Ses advocat ha communitgà che Maradona saja mort a chasa d'ina attatga dal cor. Avant curt ha el stuì laschar operar ina enquagliada da sang en il tscharvè. En il passà ha il campiun mundial dal 1986 adina puspè gì da cumbatter cun problems da la sanadad.

Sco che SRF rapporta haja la regenza da Argentina clomà or in malencurada naziunala pervia da la mort da Maradona. El valeva sco in ballapeist dal tschientaner.

Diego Maradona ha cumenzà sia carriera il 1976 tar l'equipa «Argentinos Juniors». Pli tard ha el giugà per FC Barcelona, Neapel u il FC Sevilla. En sia carriera da 21 onns ha el fatg bunamain 500 gieus cun differents clubs e 91 gieus cun la squadra naziunala da l'Argentina. En sia carriera ha el sajettà passa 320 gols.

Il mund è consternà

La novitad da la mort da Diego Armando Maradona ha chaschunà consternaziun en l'entir mund. El haja pers in grondius ami ed il mund haja pers ina legenda, uschia ha reagì Pelè sin la trista novitad.

Cristiano Ronaldo scriva ch'il mund prendia cumià d'in genie etern. El gaja memia baud e laschia enavos ina largia che na possia mai vegnir serrada.

Nus perdain in dieu al bal, ha fatg a savair Marta, la ballapedista brasiliana ch'è stada pliras giadas la ballapedista da l'onn.